Панюков о Франции: «Там не здороваются за руку, а целуются. Один тип дал мне краба и потянул к себе: чмок, чмок. Я думаю: «## твою мать, сейчас все увидят»

Андрей Панюков рассказал, какая традиция поразила его во Франции.

Сезон-2015/16 российский нападающий провел в Лиге 2 в составе «Аяччо».

«Во Франции было непривычно, что там не здороваются за руку, они целуются. Два поцелуя в щечку. Я видел, они каждый день так здороваются. Вся команда.

По отношению ко мне у них была опаска, потому что я русский. Ко мне они не подходили. Но я видел, как они здороваются: одному могло быть 18 лет, а другому – 34. Это как проявление уважения.

Прошла неделя, один тип дает мне краба и к себе тянет: чмок, чмок. Я думаю: «## твою мать, это сейчас все увидят и будут так же подходить ко мне».

В общем, я пару раз с ними так поздоровался, но у меня такое отвращение было. Не наше это, у нас так не делают. Потом ко мне практически не подходили, за исключением одного случая, когда мы с одним игроком подрались на тренировке, а на следующий день он подошел и тоже дал краба и потянул к себе», – рассказал бывший форвард «Аяччо », выступающий сейчас за «Родину Медиа ».