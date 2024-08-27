В Winline Кубке Надежды команда сможет произвести максимум 15 замен за игру
В Кубке Надежды будут ограничения по количеству замен за матч
«В Winline Кубке Надежды им. Отара на протяжении всего турнира будут ограничения по количеству замен!
Всего за игру команда сможет провести замены 15 раз», – рассказал технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава.
Команды ЮрКисса и Бахти – в осеннем Кубке Лиги. «Эгриси» не помог даже Слуцкий
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Кортавы
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