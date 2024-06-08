Брейн о новой команде Литвина: «Им остается перекупать игроков и повышать им условия. Только при таком раскладе люди будут идти в Lit Energy»

Сергей Брейн рассказал, перейдет ли кто-то из СКА в Lit Energy блогера Литвина.

– Миша Литвин создал новую команду – Lit Energy. Были ли разговоры с ним?

– Меня не будет в Lit Energy. Игрокам нашим звонят, как и другим игрокам, с кем у нас есть связь. Им остается только перекупать игроков и повышать им условия, чтобы они получали чуть ли не в два раза больше. Только при таком раскладе люди будут идти в Lit Energy.

– Ты бы сам хотел поработать там?

– Нет. Возможно, что-то его не устроило, что-то меня. Мы с ним не общаемся.

– Гайнуллин, Васиченко выделялись в «Сахалинце». Васиченко уже намекает, что не против туда перейти…

Он не намекает. Он просто выкладывает, байтит, повышает к себе интерес. Это абсолютно нормально. Сейчас много бывших игроков «Сахалинца» в СКА. С ними тоже связывались и пытались их переманить.

У нас отступные миллион за каждого игрока. Мы предвкушали, что по середине сезона будут кого-то переманивать. У нас по контракту игроки должны сообщать руководству, что к ним кто-то проявляет интерес. Были ли просьбы кого-то из них отпустить? Нет, – рассказал блогер в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, недавно объявил о создании футбольной команды Lit Energy.

Ранее Сергей сотрудничал с «Сахалинцем» Литвина. В феврале стало известно, что команда приостановила деятельность.