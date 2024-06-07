Команды Неймара и Фалькао, Турана и Чичарито вылетели с Кингс ЧМ в 1/4 финала

Теги Арда Туран Неймар Радамель Фалькао Хавьер Эрнандес результаты Кингс Лига Медиафутбол

Результаты четвертьфиналов Кингс ЧМ.

6 июня, четверг

Limon FC (команда Арды Турана) – Porcinos FC – 3:4

xBuyer Team – Los Troncos FC – 9:4

Saiyans FC – Olimpo United (команда Чичарито) – 4:3

Furia F.C. (команда Неймара и Фалькао) – G3X FC – 3:5

Кингс Лига – медиафутбольное соревнование, основанное в январе 2023-го бывшим защитником «Барселоны» Жераром Пике.

Кингс ЧМ – более масштабная, международная версия Кингс Лиги. В первом розыгрыше участвуют 20 команд из испанской и мексиканской Кингс Лиги (филиал открылся в 2024-м) плюс 12 команд-гостей со всего мира – из Франции, Бразилии, Великобритании, Италии, Саудовской Аравии, Украины и других стран.

Турнир проходит в Мексике с 26 мая по 8 июня.

Пике запустил ЧМ среди медиакоманд. В деле Неймар, Ибрагимович, Азар, Тотти и еще десяток звезд

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1 комментарий
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очень обидное поражение
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