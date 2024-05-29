Шама о том, что игрокам «Титана» не дали медийные статусы: «Братьям сказали, что не хватает инфоповодов. Давай они с Каратом подерутся – это инфоповод?»

Шама высказался о решении отказать в выдаче медийных статусов игрокам «Титана».

– «Титан» просил для нескольких своих игроков медийные статусы, но ни одного не одобрила…

– Я перестал обращать внимание на всю эту историю в последнее время, потому что начинаю нервничать, а мне и без того нервов хватает. Просто странно, что так разнятся критерии.

Взять, например, братьев Шульга – они приложили максимум усилий, делая это не под статус. Им просто понравилась эта движуха. Они оставили профессиональный футбол ради медийного, чтобы здесь развиваться.

Но когда пишут, что им не хватает инфоповодов… Ок, я просто наблюдаю за последними инфоповодами: один майку топчет и плюет, другой всех на хер посылает. Такие инфоповоды? Таких людей мы будем обсуждать и постоянно оправдывать, а двум воспитанным пацанам якобы не хватает инфоповодов.

Поэтому я не понимаю лигу, как выносятся эти вердикты? Где этот пятый член жюри? Я ничего не вижу. Получается, нас водят за нос. По моей информации, братья полностью соответствовали тому, чтобы получить медийный статус.

Васант и Дима Кортава плюсанули ребят – я сильно удивился. минуснул, но я в какой-то мере понимаю, почему – чтобы осталась интрига. Крысева тоже выразил свое мнение – 2:2. А где пятый?

Давай братья сейчас с Каратом подерутся – будет инфоповод для них, будет медийно. Есть люди, которым один раз дали статус, – они думают, что вечно с ним будут ходить. Вот у них надо его забирать. Они ни в чем не участвуют, – сказал главный тренер « ».