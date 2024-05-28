Карат, Курзенев, Зириков – в символической сборной 6-го тура Winline Медиалиги

Теги Анатолий Катрич Алексей Курзенев «Пича» Максим Пичугин 1998 Илья Скроботов Николай Зириков Амкал Евгений Маричев 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Карат Василий Маврин Илья Давыдов Дмитрий Кузькин ЛФК «Титан» FC Bus Султан Шаулухов Медиафутбол

Алексей Курзенев второй раз попал в символическую сборную тура Winline Медиалиги.

Символическая сборная 6-го тура МФЛ

Вратарь: Николай Зириков («БроукБойз»);

Защитники: Кузя («Амкал»), Илья Скроботов («Амкал»), Илья Давыдов («БроукБойз»), Султан Шаулухов («Титан»);

Полузащитники: Анатолий Катрич («Амкал»), Евгений Маричев («Амкал»), Василий Маврин («Амкал»), Пича («Амкал»);

Нападающие: Алексей Курзенев (2Drots), Карат (FC Bus).

Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.

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