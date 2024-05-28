Карат, Курзенев, Зириков – в символической сборной 6-го тура Winline Медиалиги

Алексей Курзенев второй раз попал в символическую сборную тура Winline Медиалиги.

Символическая сборная 6-го тура МФЛ

Вратарь: Николай Зириков («БроукБойз»);

Защитники: Кузя («Амкал»), Илья Скроботов («Амкал»), Илья Давыдов («БроукБойз»), Султан Шаулухов («Титан»);

Полузащитники: Анатолий Катрич («Амкал»), Евгений Маричев («Амкал»), Василий Маврин («Амкал»), Пича («Амкал»);

Нападающие: Алексей Курзенев (2Drots), Карат (FC Bus).

Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.