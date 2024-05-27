«Амкал» был там, когда это еще не было мейнстримом. «Родину Медиа» запустить, чтобы хоть один этап прошли, было бы прикольно». Маврин о Кубке России

Василий Маврин высказался об участии медиакоманд в Фонбет Кубке России.

Ранее генсек РФС Митрофанов в интервью телеграм-каналу журналиста Севастиана Терлецкого заявил, что в новом розыгрыше Фонбет Кубка России сыграют два финалиста пятого сезона Winline Медиалиги, а также одной команде Фонбет выдаст уайлд-кард.

– Стало известно, что в Кубок России попадет две команды по спортивному принципу и будет один уайлд-кард. Если вдруг «Амкал» не попадет...

– Плевать. Я все равно уезжаю летом, буду работать. А так – «Амкал» был в Кубке России, когда это еще не было мейнстримом.

А сейчас... У меня каких-то спортивных амбиций что-то показать профессионалам. Мы и так классно в свое время попылили и сыграли с основой «Динамо».

– А с точки зрения интереса может ли какая-то команда помимо 2Drots привлечь столько внимания к 1/256 финала?

– Никакая. Я думаю, что даже у 2Drots это не особо интересно. Они уже прошли много стадий, нет столько эмоций от 1/256.

Вот «Родина Медиа» – ее запустить, чтобы они хоть один этап прошли. Вот это было бы прикольно, – заявил хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.