Жирков сыграл за медиафутбольный Bamovets. Команда претендует на выход в Медиалигу
Юрий Жирков сыграл за Bamovets в товарищеском матче с «Эгриси» (1:1).
О договоренностях с Жирковым клуб не сообщал.
В прошлом сезоне экс-игрок ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России был в заявке Fight Nights на Winline Медиалигу, но за команду не сыграл.
Bamovets – команда-новичок медиафутбола, претендующая на попадание в новый сезон Медиалиги.
В стыковом матче за попадание команда сыграет с «Тандемом». Игра состоится 6 апреля в Москве.