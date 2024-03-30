Жирков сыграл за медиафутбольный Bamovets. Команда претендует на выход в Медиалигу

Теги ЦСКА Зенит Юрий Жирков Челси Сборная России по футболу Winline Медиалига Fight Nights возможные трансферы Медиафутбол

Юрий Жирков сыграл за Bamovets в товарищеском матче с «Эгриси» (1:1).

О договоренностях с Жирковым клуб не сообщал.

В прошлом сезоне экс-игрок ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России был в заявке Fight Nights на Winline Медиалигу, но за команду не сыграл.

Bamovets – команда-новичок медиафутбола, претендующая на попадание в новый сезон Медиалиги.

В стыковом матче за попадание команда сыграет с «Тандемом». Игра состоится 6 апреля в Москве.

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2 комментария
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Чисто когда вы играете с парнями и какой то мужичок просит пробить на технику.
+6
0
+6
Ответ Nick Crosier
Чисто когда вы играете с парнями и какой то мужичок просит пробить на технику.
И рассказывает, что в свое время мог перейти в Челси, но травма помешала
+3
0
+3
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