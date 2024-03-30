Жирков сыграл за медиафутбольный Bamovets. Команда претендует на выход в Медиалигу

Юрий Жирков сыграл за Bamovets в товарищеском матче с «Эгриси» (1:1).

О договоренностях с Жирковым клуб не сообщал.

В прошлом сезоне экс-игрок ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России был в заявке на , но за команду не сыграл.

Bamovets – команда-новичок медиафутбола, претендующая на попадание в новый сезон Медиалиги.

В стыковом матче за попадание команда сыграет с «Тандемом». Игра состоится 6 апреля в Москве.