«Может показаться, что я пытаюсь уйти от ответа, но я правда не знаю, в чем дело». Воробьев о трудностях «Эгриси»

Теги Эгриси брань Winline Медиалига Кирилл Воробьев Медиафутбол

Кир Воробьев не понимает причин плохих результатов «Эгриси».

– Почему у «Эгриси» неудовлетворительные результаты?

– Я в футболе не так [хорошо] разбираюсь, мне сложно понять.

– Может с моральной точки зрения что-то не так в команде?

– Возможно. Может показаться, что я пытаюсь уйти от ответа, но я правда не знаю, в чем дело. Наверное, да. Мы были на эмоциональном подъеме осенью, сейчас не на эмоциональном подъеме.

Почему так? Я не знаю. Может я что-то не так делаю, может из-за меня такая #####, не знаю, – рассказал креативный директор «Эгриси» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

После 5-го тура Winline Медиалиги «Эгриси» занимает последнее место в группе D.

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