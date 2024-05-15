Поликарп о команде Lit energy Литвина: «Я слышал, что создается команда. Я бы поддержал этот проект»

Поликарп готов поддержать Михаила Литвина, если он создаст команду Lit energy.

– Литвин говорил, что, возможно, создаст команду Lit energy. Что об этом думаешь?

– Мне прислали продукцию Lit energy. Символично. Для меня это было неожиданно и приятно. Я слышал, что создается команда. Я бы поддержал этот проект. Здесь история больше дружеская, чем коммерческая, я бы хотел пообщаться с Мишей. Я бы поучаствовал.

– А как же твой текущий проект «Кони»?

– Здесь еще не понятно в каком формате заходит Миша. Я слышал, что он делает ребрендинг с какой-то командой из Медиалиги. Но опят же, фиг знает. Жизнь у нас такая, что сегодня есть, завтра этого нет.

Если команда будет, мы с Мишей пообщаемся и он будет во мне заинтересован во мне. Не просто как в футболисте, а в создании истории.

У нас была недопонятка. Но сейчас, думаю, можно это решить – столько времени прошло. Начать с чистого листа и залететь с двух ног в Медиалигу, – рассказал президент и нападающий ФК « » в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Этой весной заморозил проект « » и не заявил команду на сезоны во Leon Второй лиге и в . Позже на одном из стримов он обсудил идею создания новой медиафутбольной команды.