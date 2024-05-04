«Я профик, суки!» Карен из 2Drots подписал контракт с «Рубином» на один день

Теги Рубин премьер-лига Россия брань 2Drots Winline Медиалига Карен Арутюнян трансферы Медиафутбол

Участник 2Drots Карен Арутюнян стал игроком «Рубина» на один день.

Об этом сообщают соцсети казанского клуба.

«Я профик, суки!» – высказался о подписании Карен в своем телеграм-канале.

Карен – не игрок спортивной обоймы 2Drots. В медиафутбольном клубе он работает исполнительным директором, а в матчах Кубка России выполняет роль начальника команды. Еще Карен постоянный участник челленджей на ютуб-канале 2Drots.

На личном ютуб-канале Карена 63 тысячи подписчиков, а в телеграме – 21 тысяча подписчиков.

26 комментариев
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Вместо профик - клоун
И адекватно
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как убрать эти новости из ленты? зачем мне эта информация?
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Как вы притомили с этим недофутболом. Хотите популяризации футбола? О детском футболе рассказывайте. Турниров масса проходит, в том числе общероссийских
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Надеюсь, его просто к раздевалке допустили полы помыть, а радости полные штаны.
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Кто это вообще?! Я конечно жутко извиняюсь, но ютуберов с таким числом подписчиков - тысячи и тысячи
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Угу, профик с клоунским принтом на спине Бенземян. Очень смешно. И на кой такие номера клубу РПЛ выкидывать? Буки денег закинули что ли прям щедро?
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Ну и рубин вместо медиа раскрутки получил негатив на ровном месте, смотрите кого подписываете
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Вопрос, а почему за мат в комментах - бан, а мат недоразумения выносится аж в заголовок?
Благородный кликбейт?
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"Я капитан команды, #####" курильщика
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Просто неприятно что на спортивном сайте такие дешевые медиафутбольные выражения.
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олень
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Ответ Pablo Rodrigues
Вопрос, а почему за мат в комментах - бан, а мат недоразумения выносится аж в заголовок? Благородный кликбейт?
это как с законами в РФ, все как бы равны, но кто-то рАвнее
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Ответ Dronetz02
Кто это вообще?! Я конечно жутко извиняюсь, но ютуберов с таким числом подписчиков - тысячи и тысячи
Миллионы
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Вот я поржу если после таких слов Рубин с ним разорвёт контракт.)) А еще больше поржу после того как он начнёт тренироваться у Рахимова и тот его укатает до состояния овоща.)
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спортс, введи возможность банить тэги, очень хочется исключить из ленты медиафутбол
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Всегда приятно зайти на Спортс и почитать интересные новости.
Спасибо тебе огромное Спортс!
Вы лучшие!
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Всем пофик, ска!
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С "Рубином" Слуцкого?
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Поваром или грузчиком видимо
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да пофиг, суки!
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Ну один зарубежный блогер тоже подписывал контракт с ПСЖ на 1 день и что с этого?Как снимал развлекательный контент, так и снимает
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Зачем нам это недоразумение?
С сегодняшнего дня больше ногой на стадион
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Если я напишу такое слово, как в заголовке - моментально удалят, но самому спорцу всё можно.
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Зачем тут новости про очередного рыночного носача?
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Ответ Dzhansug Bukiya
как убрать эти новости из ленты? зачем мне эта информация?
Поддерживаю
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Только не бей
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