«Я профик, суки!» Карен из 2Drots подписал контракт с «Рубином» на один день
Участник 2Drots Карен Арутюнян стал игроком «Рубина» на один день.
Об этом сообщают соцсети казанского клуба.
«Я профик, суки!» – высказался о подписании Карен в своем телеграм-канале.
Карен – не игрок спортивной обоймы 2Drots. В медиафутбольном клубе он работает исполнительным директором, а в матчах Кубка России выполняет роль начальника команды. Еще Карен постоянный участник челленджей на ютуб-канале 2Drots.
На личном ютуб-канале Карена 63 тысячи подписчиков, а в телеграме – 21 тысяча подписчиков.
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