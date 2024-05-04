«Я профик, суки!» Карен из 2Drots подписал контракт с «Рубином» на один день

Участник 2Drots Карен Арутюнян стал игроком «Рубина» на один день.

Об этом сообщают соцсети казанского клуба.

«Я профик, суки!» – высказался о подписании Карен в своем телеграм-канале.

Карен – не игрок спортивной обоймы 2Drots. В медиафутбольном клубе он работает исполнительным директором, а в матчах Кубка России выполняет роль начальника команды. Еще Карен постоянный участник челленджей на ютуб-канале 2Drots.

На личном ютуб-канале Карена 63 тысячи подписчиков, а в телеграме – 21 тысяча подписчиков.