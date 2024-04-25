«У Карпина были штрафы: перевес на 100 грамм – 100 долларов. Старался следить, у меня не было возможности столько платить». Яковлев о тренере

Теги Спартак премьер-лига Россия Валерий Карпин Павел Яковлев деньги Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Павел Яковлев рассказал о системе штрафов за лишний вес у Валерия Карпина.

– Ты рассказывал, что когда у вас в «Спартаке» был главным тренером Карпин, была какая-то сгонка веса, штрафы...

– У нас были штрафы 100 грамм – 100 долларов, но давали время, чтобы скинуть, как говорится, после выходных на сборах. Каждый день были весы.

За этим очень сильно следили, за жировыми и за всеми остальными такими вещами. Конечно, я старался, у меня не было таких возможностей, чтобы платить 100 долларов в сутки.

– Ты говорил, что там были штрафы и по пять тысяч долларов.

– Да, в основном у людей, которые любят вкусно покушать, были штрафы. А кто у нас любит вкусно покушать и попить? Бразильчики, – рассказал экс-игрок «Спартака».

В марте Яковлев присоединился к медиафутбольному клубу журналиста Дмитрия Егорова и блогера Райзена «БроукБойз».

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3 комментария
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боюсь, я бы на тысячи долларов попадал, особенно после новогодних
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Жёстко, но справедливо. Тем более давал время на реабилитацию.
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Карпин: "Джинсы ДольчеГабанна сами себя не купят"
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