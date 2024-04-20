«Посещаемость 2D – ФК «10» выше на 60%, чем на матчах Высшей лиги Беларуси». Основатель Inform Хованский о зрителях

Владислав Хованский сравнил посещаемость матчей Медиалиги и Высшей лиги Беларуси.

– Насколько такой ажиотаж на трибунах привычен для Беларуси? Был пару раз аншлаг на «Зените», сборной Голландии и концерте Коржа.

– Сейчас количество зрителей больше, чем три дня назад, когда проходил полуфинал Кубка Беларуси, где играли «Динамо» Минск – «Неман». Говорили, что тогда пришло около 5 тысяч людей.

Поэтому посещаемость сегодняшнего матча выше на 60% посещаемости Высшей лиги Беларуси. Отличная атмосфера.

– Можно количественно сравнить ультрас 2Drots с «Динамо» Минск?

– У 2Drots больше раза в 3-4. На матчах «Динамо» Минск нет болельщиков. В Беларуси нет фанатских движений, – рассказал основатель ФК Inform в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

Напомним, 13 721 зритель посетили матч 2Drots – ФК «10» (0:3) в Минске в рамках 1-го тура Winline Медиалиги.