Егоров о благотворительном матче: «Сейчас даже самые страшные новости забываются через пару дней. Нужно было остановиться и подумать о том, что случилось»

Дмитрий Егоров подвел итоги благотворительного матча «Журавли».

– Ты был инициатором благотворительного матча. Насколько ты доволен?

– Я доволен, что все собрались. Может быть, не хватило комментатора на стадионе, который бы взаимодействовал с публикой на трибунах.

Кто-то с кем-то конфликтует, кто-то редко общается, но в такой день все объединились. Еще буду доволен, если достаточно денег удастся собрать (все вырученные средства с матча пойдут на помощь жертвам теракта в «Крокусе» – Спортс).

– Какая задача стояла перед матчем? Чтобы Ислам и Артем кайфанули от медиафутбола?

– Чтобы и парни кайфанули. И чтобы задумались, что происходит вокруг нас. Мы сейчас живем в таком информационном потоке, когда даже самые страшные новости забываются через пару дней. Потому что появляются новые новости по всему миру. Здесь нужно было остановиться и еще какое-то время подумать о том, что случилось, что происходит, что делать дальше.

То, что матч проходил в Одинцове, это не то чтобы мое желание. Здесь была доступна арена, и легче всего было договориться. В том числе согласовать, чтобы были зрители. Большое поле «Москвича» еще не готово. Маленького поля недостаточно для таких матчей. А больше стадионов то и нет, – рассказал президент « » в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

13 апреля в Одинцове прошел благотворительный матч «Журавли» с участием звезд в поддержку пострадавших при трагедии в «Крокусе». Капитанами команд стали Ислам Халилов и Артем Донсков, выведшие более 100 человек из «Крокуса».