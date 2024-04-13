Ислам, выведший более ста человек из «Крокуса» о благотворительном матче Медиалиги: «Самое лучшее – это то, что я забил гол»

Теги товарищеские матчи (прочее) Winline Медиалига Медиафутбол

Ислам Халилов поделился эмоциями после матча «Журавли».

– Какие эмоции от сегодняшней игры?

– Самое лучшее – это то, что я забил гол. Мне очень понравилось, как мы играли.

Когда не забил пенальти немного переживал, но после забитого гола пришел в себя.

– Когда вы выбирали игроков в свои команды, ты первым назвал Дехтера, а вышел Некит. Почему назвал именно его?

– В любом случае они оба за меня были. Он мой любимый игрок из «Сахалинца». Наблюдал за ним, техничный, хороший игрок. В челленджах снимался.

В новом сезоне «Сахалинца» не будет, поэтому буду болеть за «Броуков» и за 2Drots, – рассказал Халилов в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

Напомним, 13 апреля прошел благотворительный матч «Журавли» с участием звезд Winline Медиалиги в поддержку пострадавших при трагедии в «Крокусе». 

Ислам Халилов вывел более 100 человек из «Крокуса». В матче «Журавли» он был капитаном одной из команд и забил гол.

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