Ислам, выведший более ста человек из «Крокуса» о благотворительном матче Медиалиги: «Самое лучшее – это то, что я забил гол»
Ислам Халилов поделился эмоциями после матча «Журавли».
– Какие эмоции от сегодняшней игры?
– Самое лучшее – это то, что я забил гол. Мне очень понравилось, как мы играли.
Когда не забил пенальти немного переживал, но после забитого гола пришел в себя.
– Когда вы выбирали игроков в свои команды, ты первым назвал Дехтера, а вышел Некит. Почему назвал именно его?
– В любом случае они оба за меня были. Он мой любимый игрок из «Сахалинца». Наблюдал за ним, техничный, хороший игрок. В челленджах снимался.
В новом сезоне «Сахалинца» не будет, поэтому буду болеть за «Броуков» и за 2Drots, – рассказал Халилов в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.
Напомним, 13 апреля прошел благотворительный матч «Журавли» с участием звезд Winline Медиалиги в поддержку пострадавших при трагедии в «Крокусе».
Ислам Халилов вывел более 100 человек из «Крокуса». В матче «Журавли» он был капитаном одной из команд и забил гол.