Шамиль Курбанов предложил Федосу сыграть за «Титан» в матче против КубГУ

Шамиль Курбанов заявил, что приглашает Федоса сыграть за «Титан» в матче с КубГУ.

«Федос, так как ты для меня самый топовый медиафутболист всегда был, официально хочу предложить тебе сыграть за «Титан» против КубГУ в городе Краснодар!

Я не шучу. Естественно, при согласии руководства и тренера!» – заявил главный тренер «Титана».

Ранее стало известно, что «Титан» в двухматчевом противостоянии сыграет с чемпионом Национальной студенческой футбольной лиги – КубГУ

Первый матч пройдет 12 апреля в Краснодаре на стадионе «Краснодар-2» по правилам классического футбола и будет показан на «Матч Премьер» и канале Медиалиги.

Ответный матч пройдет в Москве в мае по правилам МФЛ.





