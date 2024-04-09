Шамиль Курбанов предложил Федосу сыграть за «Титан» в матче против КубГУ

Теги Шамиль Курбанов товарищеские матчи (прочее) Амкал Федор Маслов Winline Медиалига ЛФК «Титан» Медиафутбол

Шамиль Курбанов заявил, что приглашает Федоса сыграть за «Титан» в матче с КубГУ.

«Федос, так как ты для меня самый топовый медиафутболист всегда был, официально хочу предложить тебе сыграть за «Титан» против КубГУ в городе Краснодар!

Я не шучу. Естественно, при согласии руководства и тренера!» – заявил главный тренер «Титана».

Ранее стало известно, что «Титан» в двухматчевом противостоянии сыграет с чемпионом Национальной студенческой футбольной лиги – КубГУ

Первый матч пройдет 12 апреля в Краснодаре на стадионе «Краснодар-2» по правилам классического футбола и будет показан на «Матч Премьер» и канале Медиалиги.

Ответный матч пройдет в Москве в мае по правилам МФЛ.
 
 
 

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