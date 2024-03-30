«Для комфортного существования команды 3 млн в месяц – комфортная сумма». Операционный директор «Эгриси» о бюджете

«Эгриси» раскрыл бюджет клуба на месяц.

Иван Мозговой: «Для комфортного существования команды 3 млн в месяц – комфортная сумма, с которой можно существовать. Мы не говорим про какие-то глобальные и дорогостоящие проекты. Это базовые вещи, которые позволят нам оставаться на том же уровне.

При этом есть куча дополнительных идей, некоторые из них дорогостоящие. Пока мы от них отказываемся. Сейчас нам ежемесячно не хватает может быть 2 млн, может быть чуть-чуть поменьше», – заявил операционный директор « ».

Сергей Меньшиков: «У меня не было информации по бюджету клуба, потому что Вася всем занимался сам. Для того, чтобы клуб существовал, 3 млн достаточно. Но на мой взгляд бюджет для развития нужны 6-7 млн в месяц. Я примерно знаю бюджеты других медиаклубов МФЛ. Этот бюджет нам позволил бы развиваться», – уточнил руководитель «Симпл Спорт».