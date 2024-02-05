«Родина Медиа» Тарасова и «БроукБойз» Егорова сыграют в финале Суперкубка Медиалиги в ОАЭ
Определились финалисты Winline Суперкубка Медиалиги .
В полуфинале «БроукБойз» обыграли 2Drots (2:1), а «Родина Медиа» разгромила «Титан» (3:0).
Таким образом, в решающей игре за трофей встретятся «Броуки» и «РМ», а 2Drots и «Титан» сыграют в матче за бронзовые медали.
Турнир проходит в формате финала четырех. Участниками стали команды, игравшие в финалах Медиалиги в 2023 году («Родина Медиа» – чемпион МФЛ-3, «Титан» – чемпион МФЛ-4, 2Drots – финалист МФЛ-3 и «БроукБойз» – финалист МФЛ-4).
Финал и матч за 3-е место пройдут 8 февраля в ОАЭ.
Напомним, что президентом «БроукБойз» является журналист и блогер Дмитрий Егоров, а Дмитрий Тарасов – президент и капитан «Родины Медиа».
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