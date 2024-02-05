«Родина Медиа» Тарасова и «БроукБойз» Егорова сыграют в финале Суперкубка Медиалиги в ОАЭ

Определились финалисты Winline Суперкубка Медиалиги .

В полуфинале «БроукБойз» обыграли 2Drots (2:1), а «Родина Медиа» разгромила «Титан» (3:0).

Таким образом, в решающей игре за трофей встретятся « » и «РМ», а 2Drots и «Титан» сыграют в матче за бронзовые медали.

Турнир проходит в формате финала четырех. Участниками стали команды, игравшие в финалах в 2023 году (« » – чемпион МФЛ-3, « » – чемпион МФЛ-4, 2Drots – финалист МФЛ-3 и «БроукБойз» – финалист МФЛ-4).

Финал и матч за 3-е место пройдут 8 февраля в ОАЭ.

Напомним, что президентом «БроукБойз» является журналист и блогер , а Дмитрий Тарасов – президент и капитан «Родины Медиа».

Суперкубок Медиалиги в ОАЭ: шаг к новому рынку, челлендж с Соболевым, Алдонин на поле