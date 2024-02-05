«Родина Медиа» Тарасова и «БроукБойз» Егорова сыграют в финале Суперкубка Медиалиги в ОАЭ

Теги Дмитрий Тарасов 2Drots Дмитрий Егоров БроукБойз Родина Медиа результаты ЛФК «Титан» Winline Суперкубок Медиалиги Медиафутбол

Определились финалисты Winline Суперкубка Медиалиги .

В полуфинале «БроукБойз» обыграли 2Drots (2:1), а «Родина Медиа» разгромила «Титан» (3:0).

Таким образом, в решающей игре за трофей встретятся «Броуки» и «РМ», а 2Drots и «Титан» сыграют в матче за бронзовые медали.

Турнир проходит в формате финала четырех. Участниками стали команды, игравшие в финалах Медиалиги в 2023 году («Родина Медиа» – чемпион МФЛ-3, «Титан» – чемпион МФЛ-4, 2Drots – финалист МФЛ-3 и «БроукБойз» – финалист МФЛ-4).

Финал и матч за 3-е место пройдут 8 февраля в ОАЭ.

Напомним, что президентом «БроукБойз» является журналист и блогер Дмитрий Егоров, а Дмитрий Тарасов – президент и капитан «Родины Медиа».

Суперкубок Медиалиги в ОАЭ: шаг к новому рынку, челлендж с Соболевым, Алдонин на поле

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий