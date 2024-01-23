Герман Эль Класико: «Для меня контент «Амкала» – лучший из медийных команд на YouTube. Выделю 2D, но наш контент разнообразнее»

Теги YouTube Амкал Герман Эль Класико 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Герман Эль Класико считает контент «Амкала» лучшим на YouTube из команд МФЛ.

– Считаешь ли ты, что контент «Амкала» на YouTube является лучшим среди команд МФЛ?

– По моему вкусу – да. У всех же разные вкусы: кому-то нравятся фильмы, кому-то сериалы, а кому-то книги. У меня есть возможность снимать то, что я хочу. Если мы хотим попробовать что-то новое – мы пробуем.

Для нас – мы снимаем лучше. Очевидно, что другие ребята, которые на свой канал выкладывают контент, он будет лучшим для них.

– А если проводить сравнение с другими командами?

– Ну, я могу выделить 2Drots. У них формат челленджей, вайб которых никто не может повторить – оттуда и цифры.

– Но по твоему мнению контент «Амкала» лучше 2D?

– Для меня контент «Амкала» намного разнообразнее. Мне интереснее снимать наш контент.

В какой-то момент я завидовал белой завистью пацанам, потому что мне очень сложно в тысячный раз забить пенальти в челлендже и так от него эмоционировать. Я закончил с футболом, когда я понял, что мне уже даже голы в играх не приносят удовольствие, – сказал президент «Амкала».

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