Герман Эль Класико: «Для меня контент «Амкала» – лучший из медийных команд на YouTube. Выделю 2D, но наш контент разнообразнее»

Герман Эль Класико считает контент «Амкала» лучшим на YouTube из команд МФЛ.

– Считаешь ли ты, что контент «Амкала» на YouTube является лучшим среди команд МФЛ?

– По моему вкусу – да. У всех же разные вкусы: кому-то нравятся фильмы, кому-то сериалы, а кому-то книги. У меня есть возможность снимать то, что я хочу. Если мы хотим попробовать что-то новое – мы пробуем.

Для нас – мы снимаем лучше. Очевидно, что другие ребята, которые на свой канал выкладывают контент, он будет лучшим для них.

– А если проводить сравнение с другими командами?

– Ну, я могу выделить 2Drots. У них формат челленджей, вайб которых никто не может повторить – оттуда и цифры.

– Но по твоему мнению контент «Амкала» лучше 2D?

– Для меня контент «Амкала» намного разнообразнее. Мне интереснее снимать наш контент.

В какой-то момент я завидовал белой завистью пацанам, потому что мне очень сложно в тысячный раз забить пенальти в челлендже и так от него эмоционировать. Я закончил с футболом, когда я понял, что мне уже даже голы в играх не приносят удовольствие, – сказал президент «Амкала».