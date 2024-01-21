Александр Зуев: «В сборной, которая будет на чемпионате мира, не должно найтись места тем, кто не давал своих игроков на товарищеские матчи. Они не поддержали эту идею на старте»
Президент «Титана» Александр Зуев высказался о сборной России в медиафутболе.
«Я уважаю руководство Медиалиги, 2Drots, «Амкала», «Броуков», «Родины Медиа», да и каждого клуба. Кого-то недолюбливаю, но уважаю.
Но в моем понимании, в сборной, которая будет на чемпионате мира, не должно найтись места тем, кто не давал своих игроков на товарищеские матчи.
Да, они создатели, первопроходцы и по уровню медиа далеко впереди. Но эту идею на старте они не поддержали», – заявил президент «Титана».
Ранее игроки 2Drots и «Амкала» отказались принимать участие в матче сборных МФЛ и ФНЛ.