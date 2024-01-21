Осипов о контентном комитете: «В него войдут люди с непоколебимым авторитетом, хоть они и не имеют прямого отношения к МФЛ»
Николай Осипов рассказал, что такое контентный комитет.
– Медиалига создала контентный комитет. Что это за комитет? Кто в него будет входить?
– Контентный комитет – это такая история, которая, мне кажется, каждому напомнит приемную комиссию в университете или экзаменационную комиссию.
По задумке в него войдут люди, не имеющие прямого отношения к командам лиги, но имеющие непоколебимый авторитет с точки зрения медиа и понимания медиафутбола в частности.
Когда по решению комиссии мы будем забирать, подтверждать, либо назначать статус, ни у одного человека не останется сомнений в том, что это правильный выбор.
Поэтому я думаю, что уже к возвращению из Абу-Даби (в ОАЭ в феврале пройдет Winline Суперкубок МФЛ – Sports.ru) мы первый формат контактного комитета уже представим взору зрителей, – рассказал руководитель Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.