Осипов о контентном комитете: «В него войдут люди с непоколебимым авторитетом, хоть они и не имеют прямого отношения к МФЛ»

Теги Sports.ru Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов рассказал, что такое контентный комитет.

– Медиалига создала контентный комитет. Что это за комитет? Кто в него будет входить?

– Контентный комитет – это такая история, которая, мне кажется, каждому напомнит приемную комиссию в университете или экзаменационную комиссию.

По задумке в него войдут люди, не имеющие прямого отношения к командам лиги, но имеющие непоколебимый авторитет с точки зрения медиа и понимания медиафутбола в частности.

Когда по решению комиссии мы будем забирать, подтверждать, либо назначать статус, ни у одного человека не останется сомнений в том, что это правильный выбор.

Поэтому я думаю, что уже к возвращению из Абу-Даби (в ОАЭ в феврале пройдет Winline Суперкубок МФЛ – Sports.ru) мы первый формат контактного комитета уже представим взору зрителей, – рассказал руководитель Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.

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