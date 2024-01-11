Владислав Радимов: «Какого хера игроков «Амкала» и сраных 2Drots не пустили в сборную МФЛ?»

Теги Владислав Радимов Первая лига Амкал 2Drots Сборная Медиалиги Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов возмутился отсутствием игроков 2D и «Амкала» в сборной МФЛ.

Футболисты обоих клубов по разным причинам не сыграли за команду Медиалиги в товарищеском матче против сборной ФНЛ.

«Сборная Медиалиги недавно сыграла со сборной ФНЛ. Какого хера туда не отпустили игроков «Амкала» и сраных 2Drots? Почему они не поехали? У них так много игр? 

Вы это делаете, чтобы Медиалига процветала? Они провели по пять игр за сезон, они, #####, устали? Прокоп устал? В «Ботев» съездил, его через месяц выгнали оттуда», – сказал главный тренер «Чисто Питер».

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1 комментарий
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По факту. Эгоцентричность этих двух команд может вылиться боком медиалиге. Николаю я бы посоветовал быть более жестким с ними, хотя медиалига уже может существовать без этих двух клубов, Осипову респект
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