Гаучо, Скоропуп и Шибаев не полетели с 2Drots на 1XBET MFL

Три футболиста 2Drots не полетели с командой на 1XBET MFL.

Гаучо не смог поехать из-за проблем с документами. «Мне сообщили, что он должен прилететь позже», – рассказал Кузнецов в интервью «Крысеве».

Скоропуп выложил пост в своем телеграм-канале, дав понять, что не полетел с командой. «Хорошего полета, братцы», – написал хавбек.

Также не улетел с командой Алекс Шибаев. «Я по семейным обстоятельствам полечу в Казахстан позже. Пацанам удачи на первых двух играх», – написал вратарь в своем телеграм-канале.