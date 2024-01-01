«Постепенно мы начнем людей в переулках толпой за слова притягивать, оправдывая это медийным футболом». Шама ответил Райзену

Шамиль Курбанов ответил Райзену о трансфере Коржа.

«Райзен, моя жизнь так устроена, что я живу по принципам человеческим и стараюсь соблюдать грань дозволенного (даже если я, бывает, допускаю ошибки, я анализирую и избавляюсь от них). Ты же эту грань преступаешь регулярно!

Про мое желание в прошлом поработать с «Броуками» – было, не буду скрывать. Но это история уже давно минувших дней. А про твою пощаду, ты сам себя провозгласил каким-то палачем, я понять немогу?! Мне смешно читать такие сообщения, честно. Ну казни, Артем, казни.

Цепляться за Васю – это все, что ты можешь. Но Вася, которого ты постоянно упоминаешь, не позволял себе того, что говорил ты! Да, флексит он иногда жестко. Но он четко понимает ту грань мужского достоинства, которую переходить не нужно.

Про ваши замечательные с Димой жизни я даже говорить не хочу – кайфуйте, я буду за вас только рад. Но до тех пор, пока ваши кайфы не начнут идти в разрез с моими.

Многие свои поступки ты оправдываешь словами: «Ну это же медиафутбол», – тем самым размывая грани дозволенного. Постепенно, шаг за шагом мы таким образом начнем людей в переулках толпой за слова притягивать, оправдывая это медийным футболом.

Я с тобой не раз говорил и говорил, в кого ты превращаешься (именно превращаешься, подчеркну это слово). Вместо креативного, дерзкого парня с горящими глазами я все чаще вижу истеричного человечка, суетливо бегущего по жизни с девизом: «У соседа корова сдохла – мелочь, а приятно». Мне стыдно за тебя.

И да, я тоже совсем не идеальный. Но мне кажется, что не такой ###### как ты.

Суть моего ответа одна: либо ты человек с ценностями (человеческого отношения). Либо ты человек, который делает вид, что они у него есть», – написал тренер « ».

Ранее президент «Броуков» Райзен высказался о трансфере в «Титан».