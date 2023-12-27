Герман Эль Класико о новом сезоне МКС: «В 2024 году хочется задействовать не только «ВТБ Арену», но и другие стадионы»

Герман Эль Класико считает, что МКС и Медиалига снова пересекутся.

«Если в будет 16-20 команд, то я думаю, что нет вариантов, при которых и МФЛ не пересекутся.

Хотелось бы провести МКС, в момент, когда свободны большие стадионы. До того, как все команды РПЛ свои стадионы оккупируют и потом не разрешают на них играть.

В 2024 году хочется попробовать задействовать не только «ВТБ Арену», но и другие стадионы», – рассказал президент « ».