Герман Эль Класико о новом сезоне МКС: «В 2024 году хочется задействовать не только «ВТБ Арену», но и другие стадионы»

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Герман Эль Класико считает, что МКС и Медиалига снова пересекутся.

«Если в Медиалиге будет 16-20 команд, то я думаю, что нет вариантов, при которых МКС и МФЛ не пересекутся.

Хотелось бы провести МКС, в момент, когда свободны большие стадионы. До того, как все команды РПЛ свои стадионы оккупируют и потом не разрешают на них играть.

В 2024 году хочется попробовать задействовать не только «ВТБ Арену», но и другие стадионы», – рассказал президент «Амкала».

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