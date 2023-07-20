Герман о Superskill Challenge: «Мне в челленджах больше понравилось участвовать, в футбол я и так играю»
Герман высказался о Superskill Challenge на BetBoom Московском Кубке Селебрити.
– Что тебе понравилось больше? Матч всех звезд МКС-2022 или Superskill Challenge на BetBoom МКС-2023?
– Мне в челленджах больше понравилось участвовать, в футбол я и так играю. Тут вопрос к зрителям. По онлайну, кстати, челленджи смотрели больше, чем в прошлом году матч всех звезд.
– У тебя на Superskill Challenge команда была крайне специфическая команда: Смолов, Захарян и другие профики, а с другой стороны Влад Бумага и Ваня Дмитриенко, которые не могли на разминке остановить мяч.
– Ну это прикольно, классно, что ребята, которые не связаны с футболом имеют возможность поиграть на «ВТБ Арене».
– Казалось, что сборная МКС больше хотела выиграть.
– Это говорит о том, что в сборной МКС не осталось медийных – все профессионалы, – рассказал президент «Амкала» и организатор МКС в интервью с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.
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