«В какой-то момент появились эротические сны. Думал: «Что со мной вообще? Я, Шакира, Дуа Липа – это что, новый клип Питбуля?» Петарда о сексуальном воздержании

Петя Петарда рассказал, как выполнил No Nut November челлендж.

«В какой-то момент появились эротические сны. Думал: «Что со мной вообще? Я, Шакира, Дуа Липа – это что, новый клип Питбуля?» Но до эякуляции не доходило.

Тогда я не знал, что, оказывается, по условиям челленджа семяизвержение во сне не считается условием для дисквалификации. Переживал, что провалю эксперимент.

К счастью (или к сожалению), такие сны не были регулярными. Один был под конец первой недели, а потом еще раз за две недели, может быть. Все зависело от самочувствия. Если я ложился спать злым или сильно возбужденным от какого-то события, тогда видел такие сны.

Но чаще были обычные, где кенгуру едет верхом на страусе», – рассказал полузащитник «Кавабанки» в интервью Sports.ru

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