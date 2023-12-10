«А что волноваться? Надо выходить и решать. Я просто даже не лезу туда. Меня выпустят один на один, я убью кого-нибудь на трибуне с удара». Соснин о буллитах

– В этом году вы уже проигрываете уже третий финал. Что с этим делать? Что не получается?

– Не знаю, любимый мой ответ. Проигрываем мы по этим буллитам, пенальти. Что-тут можно говорить? Я не знаю.

– Макей не забил буллит.

– Хотел перебросить, не получилось.

– Что не хватило? Техники или силы духа?

– Да я думаю, дух тут ни при чем. Техника тоже. Так получилось.

– Волновались во время буллитов, что история с финалом Медиалиги может повториться?

– Нет. А что волноваться? Тут надо выходить и, кто мастер этого дела – решать вопрос. Я просто даже не лезу туда. Меня выпустят один на один, я убью кого-нибудь на трибуне с удара.

– После серии поражений в финалах есть ли стремление опять идти бороться?

– Конечно. Если подытожить полгода, когда я вернулся в «Броуки», то, наверное, нам надо лучше тренировать именно серии пенальти и буллитов, потому что мы так проиграли два финала.

А так, что еще, я не знаю. Улучшать игру, понятно. Совершенства нет, надо всегда стремиться к лучшему, – сказал полузащитник «Броуков» в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.