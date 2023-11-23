2Drots единогласно проголосовали за Салю, «Матч ТВ», «Народная» и «Эгриси» – за Давыдова. Результаты голосования на премию Защитник года

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Результаты голосования Winline Media Football Awars в номинации Защитник года.

Болельщики в голосовании на Sports.ru:

1 место – Саля
2 место – Гудай
3 место – Давыдов

Эксперты (комментаторы и представители медиа):

1 место – Саля
2 место – Илья Давыдов
3 место – Гудай/Сэмио/Долгушин

2Drots: единогласно – Саля.

«Амкал»: единогласно – Имай.

«Бей Беги»: Ираклий – Ещенко, Михалыч и Артак – Давыдов.

«Броук Бойз»: Райзен и Егоров – Давыдов, Давыдов – Жекич, Звездин – Саля.

«Дружина»: Андрей Акименко, и Аким – Давыдов, Лямцев – Гудай.

«Матч ТВ»: единогласно – Давыдов.

«Сахалинец»: Брейн – Долгушин, Литвин – Гранат.

«Народная Команда»: единогласно – Давыдов.

«Родина Медиа»: Хантер – Саля, Каряка – Давыдов, Текила – Вятыч.

«Титан»: Тавузян – Шуст, Шуст – Деобальд, Курбанов – Саля.

ФК «10»: Нагорный, Чирин – Саля, Белый – Чичерин.

«Деньги»: Станос – Акоп, Бондарев – Имай, 

«Эгриси»: единогласно – Давыдов.

FC Bus: Лепский – Гудай, Моисеев – Имай, Алан Гатагов – Давыдов.

Fight Nights: единогласно – Давыдов.

GOATS: Гуди, Герасимов – Давыдов, Суров – Гудай.

Итоги Winline Media Football Awards. Игроком года стал Маврин, призовое место есть у Уткина и Sports.ru

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