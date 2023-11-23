2Drots единогласно проголосовали за Салю, «Матч ТВ», «Народная» и «Эгриси» – за Давыдова. Результаты голосования на премию Защитник года
Результаты голосования Winline Media Football Awars в номинации Защитник года.
Болельщики в голосовании на Sports.ru:
1 место – Саля
2 место – Гудай
3 место – Давыдов
Эксперты (комментаторы и представители медиа):
1 место – Саля
2 место – Илья Давыдов
3 место – Гудай/Сэмио/Долгушин
2Drots: единогласно – Саля.
«Амкал»: единогласно – Имай.
«Бей Беги»: Ираклий – Ещенко, Михалыч и Артак – Давыдов.
«Броук Бойз»: Райзен и Егоров – Давыдов, Давыдов – Жекич, Звездин – Саля.
«Дружина»: Андрей Акименко, и Аким – Давыдов, Лямцев – Гудай.
«Матч ТВ»: единогласно – Давыдов.
«Сахалинец»: Брейн – Долгушин, Литвин – Гранат.
«Народная Команда»: единогласно – Давыдов.
«Родина Медиа»: Хантер – Саля, Каряка – Давыдов, Текила – Вятыч.
«Титан»: Тавузян – Шуст, Шуст – Деобальд, Курбанов – Саля.
ФК «10»: Нагорный, Чирин – Саля, Белый – Чичерин.
«Деньги»: Станос – Акоп, Бондарев – Имай,
«Эгриси»: единогласно – Давыдов.
FC Bus: Лепский – Гудай, Моисеев – Имай, Алан Гатагов – Давыдов.
Fight Nights: единогласно – Давыдов.
GOATS: Гуди, Герасимов – Давыдов, Суров – Гудай.
Итоги Winline Media Football Awards. Игроком года стал Маврин, призовое место есть у Уткина и Sports.ru
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