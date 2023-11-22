«Палыч банил темную форму, считал белую фартовой. Но чемпионский матч с «Зенитом» решил сыграть в серой». Экс-дизайнер «Локо» Бадаев об экипировке
Бывший дизайнер «Локомотива» Денис Бадаев рассказал о выборе формы для матчей.
«У «Локомотива» по классике домашняя всегда была зеленой, а выездная – белая. И даже в еврокубках в основном играли в двух комплектах. Третьи всегда должны были отличаться. Это вызывало резонанс. Многим болельщикам заходили нестандартные цвета. И, главное, эти футболки быстро раскупали в клубном магазине.
Но темную форму банил Палыч, так как он считал белую фартовой. У одного из моих коллег был такой разговор с Палычем:
– Юрий Палыч, давайте в серой сыграем. День железнодорожника, все руководители будут, Олег Валентинович [Белозеров].
– Играем в белой. Форма фартовая, ребята в ней хотят!
– Ну ладно, один раз-то, игра проходная, они на последнем месте.
– Какааая проходнааая? От них ЦСКА еле отскочили, в белой играем!
Но был момент в 2018-м – в концовке сезона не получалось победить в белой. И на финальный чемпионский матч с «Зенитом» Палыч все-таки решил сыграть в серой, в которой провели очень мало матчей. «Локо» победил – 1:0. И стал чемпионом», – рассказал Бадаев в интервью Sports.ru.
После «Локомотива» Бадаев работал в «Динамо». Также он помог создать фирменный стиль и форму медиафутбольному клубу «Деньги».
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