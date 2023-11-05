«Амкал» и 2Drots сыграют с AVG, а еще выступит Seemee. Расписание 6-го тура Media Basket
Расписание 6-го тура Лига Ставок Media Basket.
5 ноября, воскресенье
AVG – «Амкал», начало в 16:30
Rocket Team – Pena Team, начало в 17:10
Omanko Balls – «Амкал», начало в 17:50
AVG – 2Drots, начало 18:45
Players Club – Pena Team, начало в 19:25
Players Club – 2Drots, начало в 20:45
Sayonara Boys – Rocket Team, начало в 21:25
В 20:30 начнется выступление рэп-исполнителя Seemee
Примечание: время начала матчей – московское.
Матчи пройдут в Москве, в международном центре бокса.
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