«Амкал» и 2Drots сыграют с AVG, а еще выступит Seemee. Расписание 6-го тура Media Basket

Теги Амкал 2Drots Basement GOATS «Seemee» Алексей Степанов Лига Ставок Media Basket Медиафутбол

Расписание 6-го тура Лига Ставок Media Basket.

5 ноября, воскресенье

AVG – «Амкал», начало в 16:30

Rocket Team – Pena Team, начало в 17:10

Omanko Balls – «Амкал», начало в 17:50

AVG – 2Drots, начало 18:45

Players Club – Pena Team, начало в 19:25

Players Club – 2Drots, начало в 20:45

Sayonara Boys – Rocket Team, начало в 21:25

В 20:30 начнется выступление рэп-исполнителя Seemee

Примечание: время начала матчей – московское.

Матчи пройдут в Москве, в международном центре бокса.

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