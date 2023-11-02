Форвард Starmix Старостин и защитники FC Bus Делима и Атаев находятся на просмотре в «Амкале»

Теги Амкал Winline Медиалига Starmix возможные трансферы Ораз Атаев Дармей Делима FC Bus Антон Старостин Медиафутбол

«Амкал» продолжает просматривать потенциальных новичков.

Нападающий Starmix Антон Старостин, а также защитники Делима и Ораз Атаев из FC Bus находятся в клубе на просмотре. 

Starmix попал в Winline Медиалигу в 4-м сезоне. Старостин забил 6 голов в 6 матчах, включая стыковой раунд за выход в групповой турнир МФЛ.

Делима и Атаев отыграли за FC Bus два минувших сезона, до этого они выступали за «На Спорте». Оба игрока хорошо знакомы с новым главным тренером «Амкала» Сосланом Гатаговым по совместной работе в «НС» и FC Bus.

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