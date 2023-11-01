«Черная комната», «Слабое звено» Федоса и Any Given Monday – в списке номинантов на лучший медиапроект года
Winline Медиалига и Sports.ru опубликовали номинантов на звание Медиапроект года.
Первая номинация – лучшее медиафутбольное шоу года.
На приз претендуют: «Черная комната», «Тайная комната», «Белая комната» от «Это медиафутбол, бро», «Медиасандали» Дмитрия Егорова, Any Given Monday от Медиалиги и «Слабое звено» Федоса.
Голосование стартовало 1 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Голосуй в номинации Медиапроект года
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