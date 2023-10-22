«Первый тайм – полное дерьмо». Шина о финале Медиалиги

Антон Шинкаренко подвел итоги первого тайма.

– Что скажешь по первому тайму?

– Первый тайм – полное дерьмо. Нас переиграли, 90% времени игра была на нашей половине. У них был опасный момент, у нас чуть похуже Мазур бил, пара-тройка подач. У нас ничего не получалось, это полное дерьмо.

– Как будто тебя не хватает на поле. В прошлый раз ты вышел, и вы прошли дальше.

– Да. Когда я на поле, это, наверное, какую-то удачу, фарт приносит, и мы идем дальше. Но ничего, даже находясь здесь я все-таки поддерживаю энергию и передаю ее. Надеюсь, что я уже выйду при более благоприятном счете, хотя бы 2:0 или 3:0 пацаны смогут сделать, а мне хватит и 50 секунд чистого времени, чтобы забить гол.

– Какой счет будет?

– Вообще, перед игрой ставил на 5:2, но после первого тайма скажу 3:1. Наша победа, – заявил Шина в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.