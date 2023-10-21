Победителя Медиалиги не пригласят на зимний Кубок РПЛ. Звезд медиафутбола привлекут для челленджей и тусовок

Теги премьер-лига Россия Winline Медиалига БроукБойз Николай Осипов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Чемпион Winline Медиалиги не сыграет на Кубке РПЛ в ОАЭ.

Ранее Николай Осипов рассказывал о планах включить победителя четвертого сезона в число участников зимнего турнира команд Премьер-лиги.

Однако сегодня появилась информация, что организаторы собираются пригласить звезд медиафутбола только для для челленджей, тусовок и прочих внематчевых активностей. О полноценном участии в матчах речь не идет.

РПЛ планирует привлечь для участия в Кубке два российских топ-клуба и две команды из других стран. А для медийных клубов альтернативой может стать Суперкубок между «Родиной Медиа» (чемпионом МФЛ-3) и победителем МФЛ-4. Эта игра может пройти в Эмиратах примерно в те же сроки, что и Кубок РПЛ.

В финале четвертого сезона Медиалиги сыграют «Титан» и «БроукБойз».

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