Уткин об имидже: «Бороду я крашу давно. Когда борода седеет, а усы – нет, становишься похож на растолстевшего Гитлера»

Теги Василий Уткин стиль Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин рассказал о смене имиджа на старте четвертого сезона Winline МФЛ.

– В начале сезона вы осветлили волосы. Теперь у вас голова в цветах «Эгриси» – желтый верх и черный низ. Зачем?

– Это была шалость. 

– Значит, тут нет потайного смысла? Снять напряжение с команды, отвести внимание на себя?

– У нас такая команда, что максимальное внимание все равно привлекаю я. Поэтому перенести на себя дополнительное внимание было бы наивно, мне кажется. Просто мне в какой-то момент пришло это в голову, и я сделал. Кстати, волосы не просто высветленные – они действительно окрашены в яичный цвет.

Бороду я крашу достаточно давно. Это не новость. У меня седеет борода. А когда борода седеет, а усы – нет, то ты становишься похож на растолстевшего Гитлера. Поэтому бороду полезно подкрашивать. 

Сейчас я в странной ситуации, потому что я покрасил голову две недели назад и забыл об этом думать. Я же не вижу себя постоянно со стороны. И тут я ловлю на себе изумленные взгляды, некоторые провожают глазами, интересуются. В итоге я чувствую себя немного идиотом. 

Но я не жалею об этом абсолютно. Мне было весело. Но не знаю, как это могло повлиять на команду. Мне кажется, команду это позабавило, – рассказал руководитель «Эгриси».

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MstAndreev
Адольф об имидже: «Бороду я не крашу. Когда борода седеет, а усы – нет, становишься похож на похудевшего Уткина»
+44
-3
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kuryanin
Ответ Гаврила Ардалионович
Так и будем записать: Василий Гитлер
Василий Утлер.
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гаврила Ардалионович
Так и будем записать: Василий Гитлер
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beast
я каждый год крашу яйца
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Surviving
Вася уже не тот.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
keylargo
Всегда было ощущение, что он умный, но именно потому, что умный, он еще и слегка малолетний раздолбой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adeen
Блин. Как бы не не любил Васю и не считал его "нехорошим человеком", но он иногда как что-нибудь скажет - у меня лыба до ушей:))
А меня трудно рассмешить:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гаврила Ардалионович
Ответ Kuryanin
Василий Утлер.
Так даже лучше.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Как самокритично, и главное правильно. Только гитлер не носил бороду и был раза в три легче Уткина.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатый КозлоБык ©
Чудак 😜
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Уткин похож на деревенский сортир, в который бросили дрожжи. Такая вот "шалость"... Ему бы о здоровье своем думать. И о физическом и о ментальном.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MAXIMum1
Оказывается очень давно я его не видел. Даже боюсь представить на что он сейчас похож. Искать это даже не собираюсь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlatan Ibra
Ответ Kuryanin
Василий Утлер.
Васольф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adeen
Ответ Назар Игорь
Как самокритично, и главное правильно. Только гитлер не носил бороду и был раза в три легче Уткина.
В этом-то и прикол)
Минутка абсурдного юмора от Васи)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий