Тренер «Амкала» Миллер о Второй лиге: «В Медиалиге у игроков полные стадионы и внимание. Такого нет даже в ФНЛ»

Виталий Миллер рассказал о преимуществах Медиалиги перед ФНЛ.

– Как бы вы отнеслись к желанию « » уйти в профессиональный футбол?

– У каждой команды свой путь и свои задачи. Здесь, я думаю, надо задать вопрос Герману, все-таки он создавал эту команду и вправе решать куда двигаться дальше. Наша работа – тренировать команду и готовить ее к играм. А какие-то глобальные цели и задачи – для этого есть руководство. Каждый должен своим делом заниматься.

– Вам было бы интересно увидеть «Амкал» в профессиональном футболе?

– Опять же, надо понимать, что профессиональный футбол – рутинная работа. Возможно, не все футболисты к этому готовы, учитывая то, что они имеют в : полные стадионы, внимание общественности. Во Второй лиге такого нет, даже в .

Если «Амкал» или 2Drots попадут туда, то да, конечно, будет интерес. Но, опять же, нужно будет ставить задачу на сезон – выход дальше. Но за сезон это сейчас невозможно, учитывая, что там есть серебро, золото, ФНЛ. За два года может просто запал закончиться», – заявил главный тренер «Амкала».