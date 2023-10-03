Картавый Ник: «Подходит к нам с Дудем* парень и говорит: «Пацан, с Ником меня сфоткай». Есть мнение, что поэтому Юра меня не взлюбил»

Никита Ковальчук рассказал, как фанат просил Юрия Дудя сделать ему фото с Ником.

«Я помню, что мы с снимали видео в каком-то кабаке в пять утра. Я ##### не спал. Это было буквально полгода с инфаркта моего. И мне плохо, уже во время съемки плыву. Те же ощущения, немела рука. А Юра, он как и – они такие профессиональные, красивые люди, прям несут себя. А я так не умею.

Мы заканчиваем съемки, но продолжаем общаться. А я уже не в состоянии – мне плохо.

И тут заходит обычный такой парень. Он так на нас смотрит, выхватывает какой-то старый телефон с камерой, идет на нас с ощущением: «Вот они!»

Юра немного выпрямился, приготовился к фото. А парень подходит к нему и говорит: «Слышь, пацан, с Ником меня сфоткай».

У нас внутри компании есть мнение, что поэтому Юра меня невзлюбил», – сказал спортивный директор академии « » Лимасол и комментатор обзоров игр «БроукБойз».

* – признан в России иностранным агентом.