Картавый Ник: «Подходит к нам с Дудем* парень и говорит: «Пацан, с Ником меня сфоткай». Есть мнение, что поэтому Юра меня не взлюбил»

Теги Евгений Савин Арис высшая лига Кипр Юрий Дудь брань Медиафутбол

Никита Ковальчук рассказал, как фанат просил Юрия Дудя сделать ему фото с Ником.

«Я помню, что мы с Дудем снимали видео в каком-то кабаке в пять утра. Я ##### не спал. Это было буквально полгода с инфаркта моего. И мне плохо, уже во время съемки плыву. Те же ощущения, немела рука. А Юра, он как и Савин – они такие профессиональные, красивые люди, прям несут себя. А я так не умею.

Мы заканчиваем съемки, но продолжаем общаться. А я уже не в состоянии – мне плохо.

И тут заходит обычный такой парень. Он так на нас смотрит, выхватывает какой-то старый телефон с камерой, идет на нас с ощущением: «Вот они!»

Юра немного выпрямился, приготовился к фото. А парень подходит к нему и говорит: «Слышь, пацан, с Ником меня сфоткай».

У нас внутри компании есть мнение, что поэтому Юра меня невзлюбил», – сказал спортивный директор академии «Арис» Лимасол и комментатор обзоров игр «БроукБойз».

* – признан в России иностранным агентом.

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24 комментария

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Marcus-light
А как он понял, что он его невзлюбил? Больше на интервью не позвал?
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charly_54
Очередная чушь от ника
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Marcus-light
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну вот откуда тебе знать?)) Он тогда был явно известнее, чем Юрий, путь к славе которого стартовал с 2016 года. Почему вы отвергаете простые человеческие отношения со всеми их слабостями и недочетами?
Я так понимаю, что речь идет о шоу Дудя и Савина. В те времена Ник уже был на дне, а Дудь одним из самых узнаваемых "журналистов" в мире рос футбола. Но в целом, безотносительно личностей, просто сам факт того, что Картавый при любом удобном случае упоминает, как он работает на износ, и свой инфаркт (микро, мини, макро) вызывает жалость.
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babajaro
Сомневаюсь, что Юра мог кого-то за это невзлюбить.
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charly_54
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну вот откуда тебе знать?)) Он тогда был явно известнее, чем Юрий, путь к славе которого стартовал с 2016 года. Почему вы отвергаете простые человеческие отношения со всеми их слабостями и недочетами?
Дудь уже был ведущим удара головой и занимал руководящую должность на спортсе, вёл достаточно популярный блог на спортсе
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Leon Betov
В итоге Дудь стал самым известным интервьюером России, а Ник так и остался картавым фриком
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Очки Дани Алвеса
Ответ Leon Betov
В итоге Дудь стал самым известным интервьюером России, а Ник так и остался картавым фриком
Ну да, а Никита всего лишь строит свой путь к мечте стать тренером, стал спортивным директором чемпионов Кипра, выиграл кубок Латвии по футболу (да, женскому, но иди сам попробуй).
Всего лишь картавый фрик.

Да и к тому же, степень говнистости понижается, если чел стал известным? Наверняка Вы могли слышать истории о том, как Широков ведет себя с людьми пониже рангом.
Всего лишь фрики, а Широков звезда российского футбола)
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Zubi
Ответ Marcus-light
Вот вы задачку задали. Причем здесь Соболев вообще?
Посмотрите на ютубе и поймете ,почему Ник обиделся на Дудя(хотя Юрий просто выразил своё мнение)
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Marcus-light
Ответ Zubi
Старое интервью Соболева посмотрите,там в конце есть ответ на ваш вопрос
Вот вы задачку задали. Причем здесь Соболев вообще?
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БезызбежноНаКрасный
Подобную историю Эмилия Кларк рассказывала, когда фанаты Игра Престолов попросили её сфоткать их с героями сериала, а её просто за мимопроходящую девочку приняли.
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Ложный Латераль
Смотрю обоих. Ну как сказать, в то время Никита был более известен в спортивном медиа, а Дудю ради славы пришлось сменить проф ориентацию, ушел из спорта, так сказать. А Ник наоборот углубился в спорт. Разные успешные карьеры
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Budabuda
а что дудь ? молча взял и сфоткал?
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Антон Киселёв
Ееее, жабагадюкинг
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alexmixer9
Ответ Leon Betov
В итоге Дудь стал самым известным интервьюером России, а Ник так и остался картавым фриком
Люди просто совсем разные пути выбрали, но при этом оба успешные, да и если пошло на то, то дудь ещё больший фрик, только медийный
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Zubi
Ответ Zubi
Старое интервью Соболева посмотрите,там в конце есть ответ на ваш вопрос
Точнее с Соболевым)
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Алексей Ненахов
Ответ Budabuda
а что дудь ? молча взял и сфоткал?
Юра будет дуть , Дудь будет Юра
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Kubinec_
ну, попустил Юрца и попустил. чё бухтеть
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Marcus-light
Ответ Очки Дани Алвеса
Слушай, ну его спрашивают, он отвечает. Да, действительно, инфаркт - это писец какое яркое пятно на фоне бытовой жизни. Если ты говоришь о Культ Туре, то тогда Юра и в подметки не годился по медийности и слушающей публике Нику. Почему тот был на дне, о чем ты? Успешный канал, контракты с Cola, работа со сборной России на всех крупных турнирах. Мне б такое дно, чел.
Возможно, это мое личное впечатление. Я порылся в интернете. На 2016 год Ник работал на канале 360 Подмосковье, а его ютуб канал через год накрылся. Дудь стал лицом года GQ, вел самое рейтинговое спортивное шоу на ТВ (где был еще и продюсером и редактором), попутно будучи главный редактором спортса. Ну то есть, даже если Ник был умничкой, то это все равно разные категории людей.

Но про инфаркт его никто не спрашивает. И это скорее постыдное пятно, если ты довел до этого курением и энергетиками.
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Антон Киселёв
Ответ Marcus-light
Я так понимаю, что речь идет о шоу Дудя и Савина. В те времена Ник уже был на дне, а Дудь одним из самых узнаваемых "журналистов" в мире рос футбола. Но в целом, безотносительно личностей, просто сам факт того, что Картавый при любом удобном случае упоминает, как он работает на износ, и свой инфаркт (микро, мини, макро) вызывает жалость.
А ещё "я из Норильска"🤣
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