Картавый Ник: «Подходит к нам с Дудем* парень и говорит: «Пацан, с Ником меня сфоткай». Есть мнение, что поэтому Юра меня не взлюбил»
Никита Ковальчук рассказал, как фанат просил Юрия Дудя сделать ему фото с Ником.
«Я помню, что мы с Дудем снимали видео в каком-то кабаке в пять утра. Я ##### не спал. Это было буквально полгода с инфаркта моего. И мне плохо, уже во время съемки плыву. Те же ощущения, немела рука. А Юра, он как и Савин – они такие профессиональные, красивые люди, прям несут себя. А я так не умею.
Мы заканчиваем съемки, но продолжаем общаться. А я уже не в состоянии – мне плохо.
И тут заходит обычный такой парень. Он так на нас смотрит, выхватывает какой-то старый телефон с камерой, идет на нас с ощущением: «Вот они!»
Юра немного выпрямился, приготовился к фото. А парень подходит к нему и говорит: «Слышь, пацан, с Ником меня сфоткай».
У нас внутри компании есть мнение, что поэтому Юра меня невзлюбил», – сказал спортивный директор академии «Арис» Лимасол и комментатор обзоров игр «БроукБойз».
* – признан в России иностранным агентом.
Всего лишь картавый фрик.
Да и к тому же, степень говнистости понижается, если чел стал известным? Наверняка Вы могли слышать истории о том, как Широков ведет себя с людьми пониже рангом.
Всего лишь фрики, а Широков звезда российского футбола)
Но про инфаркт его никто не спрашивает. И это скорее постыдное пятно, если ты довел до этого курением и энергетиками.