Осипов о билетах на «Чисто Питер»: «Цены регламентирует лига, донесли им нашу позицию. Их расходы на дорогу нас не интересуют»

Теги Winline Медиалига Николай Осипов Чисто Питер Медиафутбол

Николай Осипов обсудил ценообразование с руководством «Чисто Питер».

«Мы поговорили в Питере с руководством [«Чисто Питер»], и, мне кажется, мы донесли свою позицию, что цены на билеты в лиге должны быть одинаковые, регламентированные в первую очередь лигой.

Аргументы в пользу того, что «Питер» тратит деньги на дорогу нас сильно не интересуют, потому что это их, скажем так, внутреннее убеждение. Команда, заходящая в лигу, должна предполагать, что если они из другого города, то расходы на логистику ложатся на саму команду.

SD Family первый сезон летали в Казахстан и обратно за свой счет, лига помогала и они жили в Москве. Второй сезон SD Family практически полностью жили за свой счет. Гуркин привез бразильцев за свой счет. Кажется, что логистика из Бразилии в Россию посерьезнее, чем из Питера в Москву и обратно.

Мы объяснили, я думаю, что Питер услышал и на матче с ФК «10» все будет в рамках того, что мы привыкли видеть: 50-100 рублей за билет, в зависимости от месторасположения, трибуны и посадочных мест», – сообщил президент Медиалиги.

Напомним, стоимость билетов на матч 4-го тура Winline Медиалиги между «Чисто Питер» и 2Drots составляла от 300 до 5000 рублей.

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2 комментария

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schwein
Гениальная логика. Вы пожалуйста расходы несите за свой счет, но зарабатывать (покрывать эти расходы) мы вам не разрешаем.
Что у людей в голове?
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+5
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Ковид 07.10.52
Ответ schwein
Гениальная логика. Вы пожалуйста расходы несите за свой счет, но зарабатывать (покрывать эти расходы) мы вам не разрешаем. Что у людей в голове?
Так они же знали правила, зачем полезли. если знали про цены и что ими не окупят. Так что головы не у тех, хотя правила смешные...
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