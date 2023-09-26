Осипов о билетах на «Чисто Питер»: «Цены регламентирует лига, донесли им нашу позицию. Их расходы на дорогу нас не интересуют»

Николай Осипов обсудил ценообразование с руководством «Чисто Питер».

«Мы поговорили в Питере с руководством [«Чисто Питер»], и, мне кажется, мы донесли свою позицию, что цены на билеты в л должны быть одинаковые, регламентированные в первую очередь лигой.

Аргументы в пользу того, что «Питер» тратит деньги на дорогу нас сильно не интересуют, потому что это их, скажем так, внутреннее убеждение. Команда, заходящая в лигу, должна предполагать, что если они из другого города, то расходы на логистику ложатся на саму команду.

SD Family первый сезон летали в Казахстан и обратно за свой счет, лига помогала и они жили в Москве. Второй сезон SD Family практически полностью жили за свой счет. Гуркин привез бразильцев за свой счет. Кажется, что логистика из Бразилии в Россию посерьезнее, чем из Питера в Москву и обратно.

Мы объяснили, я думаю, что Питер услышал и на матче с ФК «10» все будет в рамках того, что мы привыкли видеть: 50-100 рублей за билет, в зависимости от месторасположения, трибуны и посадочных мест», – сообщил президент Медиалиги.

Напомним, стоимость билетов на матч 4-го тура Winline Медиалиги между « » и 2Drots составляла от 300 до 5000 рублей.