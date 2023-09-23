Евгения Медведева: «Мне сегодня так легко прыгается, аж подозрительно. В баню надо ходить чаще!»

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о положительном эффекте после бани.

23 сентября двукратная чемпионка мира выступает в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

«Слушайте, что-то мне сегодня так легко прыгается, аж подозрительно.

Вообще! В баню надо ходить чаще!» – сказала Медведева.

Ранее фигуристка посетила баню вместе с Елизаветой Туктамышевой.

«Банные кошки». Медведева опубликовала фото с Туктамышевой в купальниках