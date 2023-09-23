Евгения Медведева: «Мне сегодня так легко прыгается, аж подозрительно. В баню надо ходить чаще!»
Фигуристка Евгения Медведева рассказала о положительном эффекте после бани.
23 сентября двукратная чемпионка мира выступает в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.
«Слушайте, что-то мне сегодня так легко прыгается, аж подозрительно.
Вообще! В баню надо ходить чаще!» – сказала Медведева.
Ранее фигуристка посетила баню вместе с Елизаветой Туктамышевой.
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