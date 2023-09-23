Евгения Медведева: «Мне сегодня так легко прыгается, аж подозрительно. В баню надо ходить чаще!»

Теги сборная России видео женское катание Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о положительном эффекте после бани.

23 сентября двукратная чемпионка мира выступает в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

«Слушайте, что-то мне сегодня так легко прыгается, аж подозрительно.

Вообще! В баню надо ходить чаще!» – сказала Медведева.

Ранее фигуристка посетила баню вместе с Елизаветой Туктамышевой.

«Банные кошки». Медведева опубликовала фото с Туктамышевой в купальниках

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tatiana Novikova
Баня - это очень здорово. Полезная вещь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
22somebody22
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Женька рискует попасть под огонь критики адептов Костомарова.Скажут,что троллит его.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мария Тихонова
Кружочек со вчерашнего утра перепостим сегодня вечером. Высокоактуальные новости от оперативных журналистов!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий