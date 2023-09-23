Амир Натхо перешел в 2Drots

Теги трансферы Амир Натхо 2Drots Winline Медиалига трансферы Медиафутбол

Амир Натхо продолжит карьеру в Winline Медиалиге.

27-летний полузащитник стал игроком 2Drots. Он взял в команде 20-й номер.

С 2014 по 2015 год Натхо выступал за молодежную команду «Барселоны». Также полузащитник числился в ЦСКА и «Локомотиве», но в официальных матчах на поле не выходил.

Последней командой хавбека был хабаровский СКА, за который он в сезоне-2022/23 провел пять игр в Первой лиге, отметившись одним голом.

Амир – двоюродный брат экс-футболиста «Рубина» и ЦСКА Бибраса Натхо.

 

3 комментария

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Grishkevich
За 10 лет от Барселоны до тудротс 😂
+11
0
+11
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ARIGAMI ARIGAMI
Не задалась у него карьера, если отправился в мелиалигу
+2
-1
+1
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