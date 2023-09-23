Амир Натхо перешел в 2Drots

Амир Натхо продолжит карьеру в Winline Медиалиге.

27-летний полузащитник стал игроком 2Drots. Он взял в команде 20-й номер.

С 2014 по 2015 год Натхо выступал за молодежную команду «Барселоны». Также полузащитник числился в ЦСКА и «Локомотиве», но в официальных матчах на поле не выходил.

Последней командой хавбека был хабаровский СКА, за который он в сезоне-2022/23 провел пять игр в Первой лиге, отметившись одним голом.

– двоюродный брат экс-футболиста «Рубина» и ЦСКА Бибраса Натхо.