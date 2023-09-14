«Спасибо большое команде, что доверили ударить, что придали уверенности». Крап о первом голе за «Народную Команду»

Крап рассказал об эмоциях после первого гола за «Народную Команду».

«Во-первых, хочу сказать спасибо большое команде, что доверили ударить, что придали уверенности.

Пацаны сказали: «Иди бей!» Я сразу настроился. У меня было три решения: ударить подсечкой, либо вправо, либо влево. Алекс (вратарь 2Drots в аренде в KicksTown, – Sports) подсказал, куда я буду бить, но его вратарь не послушал, прыгнул в другой угол. Я задумал бить вправо – так и ударил. Развел вртаря.

Если бы, наверное, не галик, еще бы забил, потому что много моментов. Потому что я боюсь бить по мячу. Еле пас отдаю, еле хожу. Чувствую, как говорят, камень с души свалился и сразу опустошение. Смотрю на трибуны – они заряжают, бежит вся команда, я делаю Siu (празднование в стилье Криштиану Роналду, – Sports). Приятно», – рассказал Крап в клубном сериале о себе.