Starmix и «Бей Беги» играют в первом матче воскресенья в Медиалиге

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Starmix и «Бей Беги» играют во 2-м туре Winline Медиалиги.

10 сентября, воскресенье

Starmix – «Бей Беги» – 2:0 (первый тайм)

Starmix (основной состав): Хея, Сюзиев, Кочиев, Фадеев, Епифанов, Чудный, Заиров, Панжиев, Танделов, Гречаник, Старостин.

«Бей Беги» (основной состав): Кашеутов, Ежов, Опоку, Новик, Серхио, Пилиев, Арт, Поликарп, Криштиану, Ахмаев, Пухов.

Голы: 1:0 – Старостин, 2:0 – Старостин.

Матч проходит в Одинцове на стадионе «Центральный».

Примечание: время начала матча – московское.

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