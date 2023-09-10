Starmix и «Бей Беги» играют в первом матче воскресенья в Медиалиге
Starmix и «Бей Беги» играют во 2-м туре Winline Медиалиги.
10 сентября, воскресенье
Starmix – «Бей Беги» – 2:0 (первый тайм)
Starmix (основной состав): Хея, Сюзиев, Кочиев, Фадеев, Епифанов, Чудный, Заиров, Панжиев, Танделов, Гречаник, Старостин.
«Бей Беги» (основной состав): Кашеутов, Ежов, Опоку, Новик, Серхио, Пилиев, Арт, Поликарп, Криштиану, Ахмаев, Пухов.
Голы: 1:0 – Старостин, 2:0 – Старостин.
Матч проходит в Одинцове на стадионе «Центральный».
Примечание: время начала матча – московское.
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