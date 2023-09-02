«Сахалинец» разгромил казахстанский «Уральц» в матче открытия Медаилиги
«Сахалинец» обыграл «Уралец» в 1-м туре Winline Медиалиги.
2 сентября, суббота
«Сахалинец» – «Уралец» – 3:0 (1:0)
«Сахалинец» (основной состав): Джуси, Кос, Гранат, Шаюнов, Шешуков, Литвин, Попкович, Забава, Слободчиков, Агекян, Норик.
«Уралец» (основной состав): Брановец, Скорых, Фаттахов, Кумсаров, Эльхан, Фатихов, Мелекинья, Андрияхин, Хартияди, Пепиньо, Зенькович.
Голы: 1:0 – Агекян, 2:0 – Литвин, 3:0 – Агекян.
Матч пройшел в Москве, на стадионе «Москвич».
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