«Сахалинец» разгромил казахстанский «Уральц» в матче открытия Медаилиги

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«Сахалинец» обыграл «Уралец» в 1-м туре Winline Медиалиги.

2 сентября, суббота

«Сахалинец» – «Уралец» – 3:0 (1:0)

«Сахалинец» (основной состав): Джуси, Кос, Гранат, Шаюнов, Шешуков, Литвин, Попкович, Забава, Слободчиков, Агекян, Норик.

«Уралец» (основной состав): Брановец, Скорых, Фаттахов, Кумсаров, Эльхан, Фатихов, Мелекинья, Андрияхин, Хартияди, Пепиньо, Зенькович.

Голы: 1:0 – Агекян, 2:0 – Литвин, 3:0 – Агекян.

Матч пройшел в Москве, на стадионе «Москвич».

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