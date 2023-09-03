Kickstown сенсационно выиграл у GOATS в заключительном матче 1-го тура МФЛ-4
Kickstown обыграл «Козлов» в 1-м туре Winline Медиалиги.
3 сентября, воскресенье
Kickstown – GOATS – 2:0 (2:0)
Kickstown (стартовый состав): Даньшин, Игнатенко, Исайкин, Сакадеев, Рыжов, Исаев, Муллин, Чоладзе, Ладо, Зинин, Бухар.
GOATS (стартовый состав): Абаев, Абаев, Бурков, Сухов, Новичков, Васиев, Кулев, Родный, Вячеслав, Авраменко, Грузчик.
Голы: 1:0 – Зимин, 2:0 – Рыжов
Матч проходил в Одинцове на стадионе «Центральный».
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