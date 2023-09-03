«Чисто Питер» с минимальным счетом обыграл «Деньги» в 1-м туре Медиалиги

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«Деньги» проиграли «Чисто Питер» в первом туре Winline Медиалиги.

3 сентября, воскресенье

«Деньги» – «Чисто Питер» – 0:1 (0:1)

«Деньги» (стартовый состав): Печа, Дьяк, Семенишин, Тига, Логаш, Гиголаев, Шебанов, Шрейнер, Черчесов, Казанков, Фомич.

«Чисто Питер» (стартовый состав): Кизеев, Еркин, Слащев, Цветков, Антонов, Лебедев, Сигнев, Батов, Посохов, Зинченко, Гасилин.

Гол: 0:1 – Сигнев

Матч проходил в Одинцове на стадионе «Центральный».

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