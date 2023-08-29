Овечкин о матче за футбольное «Динамо»: «Я сыграл 10 минут, чуть не умер, забил гол»
Александр Овечкин вспомнил матч за футбольное «Динамо».
«У меня была мечта – сыграть за московское «Динамо» в футбол. В прошлом году я сыграл 10 минут, чуть не умер, забил гол.
Разминка хоккеиста и разминка футболиста – две совсем разные вещи. Я вышел тогда на разминку, думаю: сейчас попинаю мяч, побегаем.
Я так устал! У меня вытекло все, что я выпил за лето. Не мог отдышаться. Мне говорят: «Все, перерыв 10 минут, а потом идем на матч». Я пишу семье, друзьям: «Ребята, все! Я умираю. Что делать?»
Хорошо, там был Федя Смолов. Я-то сначала побежал. Адреналин. Думаю: «Е-мае, все. Я не смогу. Надо замену». Смотрю на Смолова, он спокойненько туда пробежался, раз – туда пробежался. Я понял, что мне нужно действовать так же, как и он. 10 минут своих я отыграл. У меня был один момент, я забил и с легкой душой ушел на покой», – рассказал форвард «Вашингтона».
Овечкин сыграл за «Динамо» летом прошлого года в товарищеском матче против медиафутбольного клуба «Амкал».
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что ответят хоккеисты интересно
Футболист, думаю, тоже "умрёт" за несколько минут на хоккейной площадке)
Футбол на большом поле объективно одна из самых энергозатратных игр. А ТОП футболисты по физ подготовке реальные уникумы. Постоянные рывки, борьба, и всё это почти без замен и с предельной концентрацией. Дикие челы на самом деле.
Хоккеисты по подготовке гораздо ближе к спринтерам, а футболисты к стайерам.
Смешное ещё что в целом хоккеист за матч проводит на льду 15-20 мин