Овечкин о матче за футбольное «Динамо»: «Я сыграл 10 минут, чуть не умер, забил гол»

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Александр Овечкин вспомнил матч за футбольное «Динамо».

«У меня была мечта – сыграть за московское «Динамо» в футбол. В прошлом году я сыграл 10 минут, чуть не умер, забил гол.

Разминка хоккеиста и разминка футболиста – две совсем разные вещи. Я вышел тогда на разминку, думаю: сейчас попинаю мяч, побегаем.

Я так устал! У меня вытекло все, что я выпил за лето. Не мог отдышаться. Мне говорят: «Все, перерыв 10 минут, а потом идем на матч». Я пишу семье, друзьям: «Ребята, все! Я умираю. Что делать?»

Хорошо, там был Федя Смолов. Я-то сначала побежал. Адреналин. Думаю: «Е-мае, все. Я не смогу. Надо замену». Смотрю на Смолова, он спокойненько туда пробежался, раз – туда пробежался. Я понял, что мне нужно действовать так же, как и он. 10 минут своих я отыграл. У меня был один момент, я забил и с легкой душой ушел на покой», – рассказал форвард «Вашингтона».

Овечкин сыграл за «Динамо» летом прошлого года в товарищеском матче против медиафутбольного клуба «Амкал».

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18 комментариев

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Aleksey Yashin
"Смотрю на Смолова, он спокойненько раз туда пробежался, раз туда пробежался. Я понял, что мне нужно действовать также, как и он"

Смолов: Овечкин всему научился у меня
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Groondler
хех, оказывается в футболе выше нагрузки, чем в хоккее

что ответят хоккеисты интересно
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buryat
Ответ Groondler
хех, оказывается в футболе выше нагрузки, чем в хоккее что ответят хоккеисты интересно
Наверное, нагрузки не выше, а просто другие.
Футболист, думаю, тоже "умрёт" за несколько минут на хоккейной площадке)
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Cearvm
Это знаменитые крепкие хоккеисты, которые выбегают на лед на несколько минут, а потом столько же отдыхают?))
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Красная стрела
Хоть кто-то восхищается тем, как наши футболисты бегают😂
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Mihei4
Ответ Cearvm
Это знаменитые крепкие хоккеисты, которые выбегают на лед на несколько минут, а потом столько же отдыхают?))
Да, любой футболист может играть в хоккей без смены 60 минут. И без шлема.
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Иван Баланар
Ответ Groondler
хех, оказывается в футболе выше нагрузки, чем в хоккее что ответят хоккеисты интересно
Да адекватные ничего не ответят. Отвечают обычно диванные хомячки с кружкой пива и двумя клюшками в коллекции.
Футбол на большом поле объективно одна из самых энергозатратных игр. А ТОП футболисты по физ подготовке реальные уникумы. Постоянные рывки, борьба, и всё это почти без замен и с предельной концентрацией. Дикие челы на самом деле.
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haymaker
Ответ MikhaL
Очевидно же, что на коньках менее энергозатратно передвигаться.
это в парке кататься менее энергозатратно. А спринт он и есть спринт. Если выкладываешься на всю, то через 30 секунд батарейка садится, хоть на коньках, хоть на чём
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AntonIQ
Смолов плохому не научит! То туда пробежится, то сюда пробежится, то на тачке погоняет
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Bartez1986
Ответ Groondler
хех, оказывается в футболе выше нагрузки, чем в хоккее что ответят хоккеисты интересно
хоккеисты не меньше на сборах пашут. и физика у них - будь здоров. просто абсолютно разные виды спорта с разной интенсивностью действий.
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Константин Эсперов
Ответ Aleksey Yashin
"Смотрю на Смолова, он спокойненько раз туда пробежался, раз туда пробежался. Я понял, что мне нужно действовать также, как и он" Смолов: Овечкин всему научился у меня
Джордан : Овечкин всему научился у меня .
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Любитель пожрать
Отсюда вывод: Смолов не бегает.
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Константин Эсперов
Ответ Abdulla
Смолов: Гретцки всему научился у меня
)))
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Abdulla
Ответ Константин Эсперов
Джордан : Овечкин всему научился у меня .
Смолов: Гретцки всему научился у меня
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haymaker
Ответ Groondler
хех, оказывается в футболе выше нагрузки, чем в хоккее что ответят хоккеисты интересно
При чем тут выше/ниже? Тут кто на что учился. Болт не сможет быстро пробежать марафон, Кипчоге не сможет быстро пробежать 100 метров.
Хоккеисты по подготовке гораздо ближе к спринтерам, а футболисты к стайерам.
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theDoctor
Ответ Bartez1986
хоккеисты не меньше на сборах пашут. и физика у них - будь здоров. просто абсолютно разные виды спорта с разной интенсивностью действий.
Нет. Вон Аршавин недавно тоже говорил что в футбол играть уже не могут - чуть побегал и умер. Микротравмы, растяжения. А в хоккей он спокойно катают.

Смешное ещё что в целом хоккеист за матч проводит на льду 15-20 мин
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theDoctor
Всё что нужно знать о хоккее
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