«В «Титане» ему обещали новую ЗП, но слово не сдержали». Спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков о ситуации с голкипером Лукичевым

Теги Павел Деобальд Шамиль Курбанов Василий Лукичев Winline Медиалига Fight Nights возможные трансферы Дмитрий Шишков ЛФК «Титан» Александр Зуев Медиафутбол

Дмитрий Шишков рассказал, как Василий Лукичев оказался в заявке Fight Nights.

Вчера президент «Титана» Александр Зуев написал, что основной голкипер его клуба оказался в заявке Fight Nights на четвертый сезон Winline Медиалиги, но переговоры с ними никто не проводил.

«Вася Лукичев вышел на меня и попросился в FN. Сказал, что у него проблемы в «Титане» – ему обещали дать новую ЗП на этот сезон, но слово не сдержали. Поэтому он точно захотел уйти.

Мы с ним созвонились, обсудили все и внесли в заявку. Сегодня он должен сказать клубу, что уходит! Вчера я поговорил с Шамой (Курбановым, главным тренером «Титана» – Sports.ru) – он его отпустил и сказал об этом Зуеву!

Мы отпустили к ним без проблем Пашу Деобальда, поэтому и к нам они должны без проблем отпустить Васю.

По его дальнейшей судьбе – ждем сегодня информацию!» – сказал спортивный директор Fight Nights в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

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