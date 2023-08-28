«В «Титане» ему обещали новую ЗП, но слово не сдержали». Спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков о ситуации с голкипером Лукичевым

Дмитрий Шишков рассказал, как Василий Лукичев оказался в заявке Fight Nights.

Вчера президент «Титана» Александр Зуев написал, что основной голкипер его клуба оказался в заявке Fight Nights на четвертый сезон Winline Медиалиги, но переговоры с ними никто не проводил.

«Вася Лукичев вышел на меня и попросился в FN. Сказал, что у него проблемы в «Титане» – ему обещали дать новую ЗП на этот сезон, но слово не сдержали. Поэтому он точно захотел уйти.

Мы с ним созвонились, обсудили все и внесли в заявку. Сегодня он должен сказать клубу, что уходит! Вчера я поговорил с Шамой (Курбановым, главным тренером «Титана» – Sports.ru) – он его отпустил и сказал об этом Зуеву!

Мы отпустили к ним без проблем Пашу Деобальда, поэтому и к нам они должны без проблем отпустить Васю.

По его дальнейшей судьбе – ждем сегодня информацию!» – сказал спортивный директор Fight Nights в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Таблица трансферов медиафутбола