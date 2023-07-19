Николай Осипов: «Если пиво вернется, РПЛ заиграет другими цветами»

Теги премьер-лига Россия бизнес алкоголь и спорт Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов предположил, как изменятся бюджеты клубов, если легализуют продажу пива.

«Мне кажется, пиво не только будет продаваться, они и рекламироваться будут. Если на законодательном уровне это разрешат – я не против.

Во всем мире пиво разрешено, и ты это воспринимаешь как данность. Я когда рос, пиво было на стадионах, это не вызывало никаких проблем.

Внутренний самоконтроль. Если мы пиво на стадионе не продаем, почему мы продаем его в магазине возле стадиона?

Если пиво вернется, я думаю, что и РПЛ заиграет другими цветами. Придут хорошие контракты, на 12 крутых футболистов у команд появится больше.

Кажется, если придет пивной партнер в Медиалигу или в какую-то команду, то это, может, даже удвоение команд, которые занимают нижнюю часть таблицы. За сезон 3-5 млн можно просить», – рассказал президент Winline Медиалиги.

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24 комментария

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Ебздрогыч
А если водка, то и на нормальный футбол будет похоже
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Hitgoe Himgob
Ответ Крыло советов
Комментарий удален модератором
Тогда надо продавать водку

А если серьезно, хоть бесплатно пиво давайте, с фан уйди это не повлияет на посещаемость
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damondiamond
синими
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Игорь Тарасов
Жёлтыми?
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alexsem69
Ответ Ебздрогыч
А если водка, то и на нормальный футбол будет похоже
или Балтика 9
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KKA
Ответ Крыло советов
Комментарий удален модератором
Как пить дать )
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шлеп нога
ага! синими!
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Собиратель хаоса
Интересно, какое количество уважаемых экспертов мгновенно переобуется, если завтра Путин выступит с критикой пива на стадионах?
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sersan
Янтарными?
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Spaten
Первое правило лыжника- не есть желтый снег))
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алексей-омич
Когда я рос, грелись на хоккее водкой. Стадион был открытый. Построили СКК и там порядки сохранялись- при плохой игре бросали пустые бутылки на лед.В СКК предупредили( чтоб не бросали) и посадили одного на 2 года и бросать перестали, а за водку никого не преследовали. Это в Омске так было.
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Жлобиньо
Так, а на хер тогда футбол давайте просто бухать на стадионах?!)
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Богдан Агеев
Ага, и фаны забыв про ID тут же ломануться на стадионы.
Вы хоть коньяк начните продавать - ситуацию это не исправит
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pav11k
Синими, желтыми и красными
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dima.lol193@yandex.ru
Светлыми и темными?
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Я считаю Нашему футболу уже не поможет ни пиво на стадионах ни водка ни голые девочки ни бесплатная раздача сникерсов на стадионах ни че го, пока руководство рфс и РПЛ сидят Митрофанов с Алаевым
Срочно срочно нужна замена - сколько ещё нужно красных карточек.?
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Jesse Boy
ага, в основном синими
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Михаил Сафонов
Синими
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Уся Ваткин
Если пиво вернётся, то водка подвинется
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Spartakus1984
Кто его будет пить,женщины и дети?
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Faust Doc
Самогон сделает РПЛ лучшей лигой!
гы гы гы
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Groznyi2024
Ага, моча желтее станет)
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Крыло советов
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