Николай Осипов: «Если пиво вернется, РПЛ заиграет другими цветами»

Николай Осипов предположил, как изменятся бюджеты клубов, если легализуют продажу пива.

«Мне кажется, пиво не только будет продаваться, они и рекламироваться будут. Если на законодательном уровне это разрешат – я не против.

Во всем мире пиво разрешено, и ты это воспринимаешь как данность. Я когда рос, пиво было на стадионах, это не вызывало никаких проблем.

Внутренний самоконтроль. Если мы пиво на стадионе не продаем, почему мы продаем его в магазине возле стадиона?

Если пиво вернется, я думаю, что и РПЛ заиграет другими цветами. Придут хорошие контракты, на 12 крутых футболистов у команд появится больше.

Кажется, если придет пивной партнер в Медиалигу или в какую-то команду, то это, может, даже удвоение команд, которые занимают нижнюю часть таблицы. За сезон 3-5 млн можно просить», – рассказал президент Winline Медиалиги.