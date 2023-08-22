39-летний Сибскана в заявке «Амкала» на матч Кубка России против «Текстильщика»

«Амкал» опубликовал заявку на матч против «Текстильщика».

Вратари: Владимир Мухин, Алексей Гамидов.

Защитники: Укол, Руслан Имаев, Иван Захаров, Илья Шурыгин, Михаил Долгушин, Кузя.

Полузащитники: Андрей Сибскана, , , Никита Дубчак, Евгений Маричев, Владимир Лобкарев, Анатолий Катрич.

Нападающие: , Дуб, Антон Гооге.

Команды сыграют между собой в рамках второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч состоится сегодня в Иваново. Начало в 19:00.