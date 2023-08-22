39-летний Сибскана в заявке «Амкала» на матч Кубка России против «Текстильщика»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Текстильщик Амкал Winline Медиалига Карат Прокоп Эрик Товмасян Медиафутбол

«Амкал» опубликовал заявку на матч против «Текстильщика».

Вратари: Владимир Мухин, Алексей Гамидов.

Защитники: Укол, Руслан Имаев, Иван Захаров, Илья Шурыгин, Михаил Долгушин, Кузя.

Полузащитники: Андрей Сибскана, Прокоп, Эрик Товмасян, Никита Дубчак, Евгений Маричев, Владимир Лобкарев, Анатолий Катрич.

Нападающие: Карат, Дуб, Антон Гооге.

Команды сыграют между собой в рамках второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч состоится сегодня в Иваново. Начало в 19:00.

 

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5 комментариев

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Filipp Gorski
Лучше пускай готовится к полуфиналу Кубка Фиферов
+20
-2
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belikovda.90
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Удачи Текстильщику
+14
-3
+11
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Александр Чижов
Вперед Иваново Муром с вами
+7
-4
+3
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СуперКонь
Не знаю как на поле, но в фифе дед в полном порядке)
+2
0
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Александр Чижов
Состав текстиля где?????
0
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13vitek
Ответ Александр Чижов
Вперед Иваново Муром с вами
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